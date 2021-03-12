«Северный поток — 2»: Байден оказался «между молотом и наковальней»

Президент США Джо Байден оказался в непростой ситуации из-за «Северного потока — 2». С одной стороны, надо остановить строительство российского газопровода, который считается «плохой сделкой» для Европы, с другой — необходимо укрепить отношения США с Германией, желающей завершить проект.
Об этом
Мы оказались между молотом и наковальней, — пояснил ситуацию собеседник издания.
Politico отмечает, что на Байдена также оказывают давление представители Республиканской партии. В частности, сенатор Тэд Круз, настаивающий на более решительных мерах в отношении газопровода, заблокировал кандидатуры президента на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции по «Северному потоку — 2». Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на брифинге разъяснил, при каких обстоятельствах будут утверждены рестрикции. Он напомнил, что если будут выявлены дополнительные юридические лица, которые имеют отношение к реализации проекта, то санкции последуют незамедлительно.