«Северный поток — 2»: Байден оказался «между молотом и наковальней»

https://static.news.ru/photo/243d29d8-8395-11eb-8b1e-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден оказался в непростой ситуации из-за «Северного потока — 2». С одной стороны, надо остановить строительство российского газопровода, который считается «плохой сделкой» для Европы, с другой — необходимо укрепить отношения США с Германией, желающей завершить проект.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Мы оказались между молотом и наковальней, — пояснил ситуацию собеседник издания.

Politico отмечает, что на Байдена также оказывают давление представители Республиканской партии. В частности, сенатор Тэд Круз, настаивающий на более решительных мерах в отношении газопровода, заблокировал кандидатуры президента на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции по «Северному потоку — 2». Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на брифинге разъяснил, при каких обстоятельствах будут утверждены рестрикции. Он напомнил, что если будут выявлены дополнительные юридические лица, которые имеют отношение к реализации проекта, то санкции последуют незамедлительно.