Семьям с детьми выплатили уже более 555 млрд рублей допподержки

https://static.news.ru/photo/340fde42-c670-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские семьи с детьми по состоянию на начало июля получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки, или 99% предназначенных на это средств.

Для понимания, это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал от НДПИ поступило 555 млрд рублей), — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в настоящее время семьи продолжают обращаться за выплатами с помощью портала госуслуг, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, россияне отреагировали на выплаты 10 тысяч рублей на детей в единый день голосования. То, с какой оперативностью деньги поступили на счёт, удивило пользователей Сети.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.