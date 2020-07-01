«Пошёл ставить галочку»: в Сети оценили путинские выплаты на детей 1 июля

https://static.news.ru/photo/9de93426-bb8f-11ea-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне отреагировали на выплаты 10 тысяч рублей на детей в единый день голосования. То, с какой оперативностью деньги поступили на счёт, удивило пользователей Сети.

Ранее перечислить россиянам выплаты на детей 1 июля поручил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин. Комментируя работу ПФР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такая система, которая «позволяет без излишней волокиты, без разных бюрократических процедур обеспечить доведение денег до всех», вызывает восхищение. Речь, по словам представителя Кремля, идёт о миллионах рублей. При этом Песков отверг предположение о том, что это является попыткой повлиять на результаты голосования.

Как сообщает «Медуза», 1 июля выплаты действительно начали перечислять. Пользователи из всех российских регионов пишут об этом в соцсетях.

Детские выплаты пришли прям с утра, как тонкий намёк на толстые обстоятельства, — написал пользватель Twitter под ником Али.

Россияне восприняли поступление выплат именно в день голосования «не случайным» совпадением. Некоторые назвали это «хитрым ходом» впреддверии голосования по поправкам.

С утра капнули детские выплаты, я олигарх! Теперь даже стыдно не пойти голосовать ЗА поправки, — написала Dadashka.

Ранее в Минтруде сообщили, что новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет перечисляют без заявления. Власти проработали технический алгоритм электронного обмена данными. Теперь всё происходит автоматически. Родители, ранее обращавшиеся за выплатами, могут больше не заполнять никаких заявлений. Решение о перечислении средств выносится на основе данных, которые уже есть у Пенсионного фонда России и Министерства труда.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет, писал NEWS.ru.