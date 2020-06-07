Сэкономленные зарплаты топ-менеджеров в РФ могут достаться их подчинённым

https://static.news.ru/photo/cb3024ce-a958-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российское правительство хочет установить потолок годовых доходов топ-менеджеров госкомпаний на уровне не более 30 млн рублей в год. Экономист Константин Юрченко считает, что за счёт этого власти, возможно, хотят сократить неравенство и поднять зарплаты рядовых сотрудников.

Если некоторые перераспределения сверху приводят к сокращению имущественного неравенства — это хорошо для темпов экономического роста. Если предположить, на эту же сумму могут повыситься доходы более низкодоходных сотрудников госкорпораций, — сказал он в разговоре с URA.RU.

О возможном урезании зарплат топ-менеджерам госкомпаний ранее написал «Коммерсант». Оптимизировать уровень выплат правительство намерено исходя из показателей перечня KPI. Это динамика выручки, чистой прибыли, рыночной стоимости компании. Этот перечень будет использоваться для коммерческих госкомпаний и компаний с участием не только государства. Для некоммерческих эффективность работы будут определять с помощью отраслевых KPI.

На сегодня правительство России контролирует или владеет долями более чем в 40 компаниях. Из них 34 являются стратегическими. В большинстве из них вознаграждения топ-менеджеров прилично превышают сумму в 30 млн рублей в год.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.