https://static.news.ru/photo/4aec25fa-b9db-11e9-9356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российское правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития. Соответствующий законопроект кабмин внёс в Госдуму.



Поправки коснутся ВЭБ.РФ, Ростеха, Роскосмоса, Росатома, Агентства страхования вкладов и Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также компании «Российские автомобильные дороги». Сейчас все они имеют разные формы отчётности. Законопроект призван унифицировать ситуацию.

Профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Татьяна Илларионова считает, что усиление контроля за отчётностью госкорпораций следует мировому тренду.

Современная экономика — это публичная, открытая сфера. Компании обязаны публиковать свою отчетность. Требования к этой отчетности год от года мировое сообщество ужесточает, — сказала она РБК .

Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация собирается в 2019 году «существенно нарастить консолидированную выручку — 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей» по сравнению с 2018-м.