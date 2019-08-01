Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что корпорация собирается в 2019 году «существенно нарастить консолидированную выручку» до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей в 2018-м.
Чиновник добавил, что производительность труда на предприятиях отрасли увеличилась на 8%. Однако руководитель посетовал на высокую кредитную загрузку и представил лидеру некоторые варианты её снижения, говорится на
Мы планируем действовать примерно по тем же лекалам, как и с другими госкорпорациями, с учётом появления «Промсвязьбанка» как опорного банка нашей промышленности, — объяснил Рогозин.
Недавно Роскосмос прекратил работы по созданию косморобота, которые велись с 2016 года параллельно с разработкой робота «Фёдора», из-за недостатка финансирования. Возобновление проекта отложено на неопределённый срок из-за необходимости пустить средства на модернизацию российского сегмента МКС и оснащение станции новыми модулями.
Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос представил спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири. Также проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области.