https://static.news.ru/photo/cf1bb2d2-b454-11e9-b313-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что корпорация собирается в 2019 году «существенно нарастить консолидированную выручку» до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей в 2018-м.

Чиновник добавил, что производительность труда на предприятиях отрасли увеличилась на 8%. Однако руководитель посетовал на высокую кредитную загрузку и представил лидеру некоторые варианты её снижения, говорится на официальном сайте Кремля.

Мы планируем действовать примерно по тем же лекалам, как и с другими госкорпорациями, с учётом появления «Промсвязьбанка» как опорного банка нашей промышленности, — объяснил Рогозин.

Недавно Роскосмос прекратил работы по созданию косморобота, которые велись с 2016 года параллельно с разработкой робота «Фёдора», из-за недостатка финансирования. Возобновление проекта отложено на неопределённый срок из-за необходимости пустить средства на модернизацию российского сегмента МКС и оснащение станции новыми модулями.

Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос представил спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири. Также проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области.