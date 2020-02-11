Центробанк намерен в апреле приступить к сделке по передаче 50% +1 акции Сбербанка российскому правительству.
По данным источников, процесс планируется провести несколькими траншами,
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов России и Центробанк представили законопроект о выходе регулятора из капитала Сбербанка. Документ определяет порядок и условия продажи ценных бумаг. Его направили в кабмин. Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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