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В России за неделю резко ускорился рост оптовых цен на гречку. Так, стоимость одной тонны гречневой крупы увеличилась на 400 рублей и составила 38 040 рублей. Неделей ранее рост составлял 55 рублей.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании «ПроЗерно». По данным анализа, год назад, в феврале 2019 года, средняя цена гречки была 22 149 рублей за тонну. Кроме того, было зафиксировано падение...