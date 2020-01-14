https://static.news.ru/photo/6dab76a0-3739-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Государство посчитало, сколько денег может поступить в бюджет после легализации сдающегося внаём жилья. Это порядка 200 млрд рублей налогов ежегодно.

На сегодня в стране сдается более 5,2 млн квартир и вскоре их собственников могут обязать регистрироваться на специальной платформе-агрегаторе. Это позволит государству видеть объём сдающегося жилья, пишет «Ридус».

Платформа позволит не только отслеживать объём жилья, но и аккумулировать услуги по заключению договора аренды, регистрировать арендаторов по месту проживания, страховать жильё, пользоваться услугами налогового агента.

Однако, эксперты усомнились в справедливости такой постановки вопроса. Они считают, что у россиян фактически нет накоплений и подавляющее большинство тех, кто сдаёт квартиры, живёт на этот доход. Причём, квартиры эти куплены за деньги, с которых уже уплачен подоходный налог, с которых платится налог на недвижимость и оплачиваются коммунальные услуги плюс взносы на капремонт. А если квартира бралась в ипотеку, то к этому добавляется огромный процент банку, который либо уже уплачен, либо платится до сих пор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость аренды жилья в России за 2019 год выросла в среднем на 5–7%. О том, где сейчас дешевле всего в стране можно снять себе жильё, рассказали аналитики портала «Мир квартир».