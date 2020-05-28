Счётная палата назвала сроки, на сколько хватит запасов нефти и газа в РФ

Счётная палата России проанализировала стратегию развития минерально-сырьевой базы страны и пришла к выводу, что запасов нефти хватит на 35 лет, а газа — на более чем 50 лет.
Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти составляет порядка 35 лет. Однако без учёта трудноизвлекаемой нефти (65% всех запасов) этот срок не превышает 20 лет. Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами «сухого газа» существенно ниже, — привели данные отчёта Счётной палата РФ в «Прайм».
В ведомстве отметили, что запасы нефти чуть превышают добычу, а запасы газа ниже добычи. При этом потенциал обнаружения новых месторождений этих ресурсов почти исчерпан.
Ранее NEWS.ru писал, что два новых месторождения нефти открыли в Белоруссии. Суммарные запасы месторождений, по предварительным данным, составляют более 2,5 млн тонн. Годовая нефтедобыча Белоруссии составляет приблизительно 1,7 млн тонн.