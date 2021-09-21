Счётная палата назвала пенсии самым затратным разделом в казне

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Счётная палата назвала самые затратные разделы в бюджете России. Самая большая часть средств была потрачена на выплату пенсий, сообщает РИА Новости.

Согласно представленному анализу, социальная политика на протяжении последних шести лет является самой затратной частью российского бюджета.

С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из 6 триллионов рублей запланированных, — говорится в сообщении.

Из этих денег на пенсии было потрачено 1,772 трлн рулей на пенсии.

Вторым по затратности является раздел «национальная экономика». На него израсходовано 1,743 трлн рублей. На третьем месте находится статья «Общегосударственные расходы», куда входят финансирование судебной системы, органов власти, выборы и резервные фонды президента и правительства.

Ранее сообщалось, что российским гражданам необходимо формировать собственную финансовую подушку безопасности и не полагаться только на государство. Об этом заявил зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.