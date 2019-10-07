https://static.news.ru/photo/68c37558-e8eb-11e9-afee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк больше не будет требовать копию трудовой книжки для оформления ипотеки. Подтвердить занятость клиенты банка смогут, получив онлайн-выписку из Пенсионного фонда России.

Процедура запроса и предоставления данных из ПФР займёт не более пяти минут. При этом зарплатные клиенты Сбербанка могут вообще не подтверждать занятость, сообщается на сайте « ДомКлик ».

Ранее News.ru писал, что Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. За основу для расчётов Банк России взял цены и ставки 2018 года. Величину прочих потребительских расходов ЦБ считает как два прожиточных минимума на человека.