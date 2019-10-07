Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк больше не будет требовать копию трудовой книжки для оформления ипотеки. Подтвердить занятость клиенты банка смогут, получив онлайн-выписку из Пенсионного фонда России.

Процедура запроса и предоставления данных из ПФР займёт не более пяти минут. При этом зарплатные клиенты Сбербанка могут вообще не подтверждать занятость, сообщается на сайте «ДомКлик».

Ранее News.ru писал, что Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. За основу для расчётов Банк России взял цены и ставки 2018 года. Величину прочих потребительских расходов ЦБ считает как два прожиточных минимума на человека.

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