https://static.news.ru/photo/82025cb4-51a5-11ea-a637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Сбербанка сообщило о сокращении принятия решения по ипотеке. Одобрить документы теперь могут за пять минут.

Финансовая организация обрабатывала заявления на получение ипотеки примерно четыре часа. Однако сейчас это время удалось уменьшить. Сбербанк связывает сокращение принятия решения с цифровизацией процессов и переходом к онлайн-оформлению кредитов, говорится на сайте Сбербанка.

Как писал NEWS.ru, средние ставки по ипотечным кредитам в РФ упали ниже 9% с начала 2020 года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, показатели продолжат уменьшаться.