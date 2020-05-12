Сбербанк снизил ставки по ипотеке при использовании онлайн сервисов

https://static.news.ru/photo/a2c38740-944c-11ea-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде. Эта возможность будет доступна с 12 мая до 30 июня 2020 года.

Максимальный дисконт при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6 процентных пункта, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Сбербанк с 6 мая снизил процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентных пункта. Минимальная ставка по жилищному кредиту в новостройке составила 6,2%, на вторичном рынке — 8,1%.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.

Как писал NEWS.ru, в Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом.