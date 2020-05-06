Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

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Сбербанк снизил ипотечные ставки на приобретение готового жилья и квартир в новостройках.

Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь равна 6,2% годовых. Она доступна при покупке квартиры у застройщика, который входит в перечень аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении надо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом, говорится в сообщении на сайте «ДомКлик».

Минимальная ставка при покупке готового жилья составляет 8,1%. Она доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3%».

В начале апреля президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделяют около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём, писал NEWS.ru.