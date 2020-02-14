https://static.news.ru/photo/b8e5a436-acfd-11e9-baa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители Сбербанка заявили, что информация об утечке данных клиентов не соответствует действительности.

Согласно данным финансовой организации, речь в публикациях СМИ идёт о сведениях за 2015–2016 годы, к которой банк не имеет отношения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк начал проверку по сообщениям СМИ об утечке данных 20 тысяч клиентов, которые в настоящее время выставлены на продажу в Интернете. В банке отметили, что сообщения о продаже баз данных банков или фирм появляются в Сети ежедневно. Вся эта информация проверяется.