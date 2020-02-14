Представители Сбербанка заявили, что информация об утечке данных клиентов не соответствует действительности.
Согласно данным финансовой организации, речь в публикациях СМИ идёт о сведениях за 2015–2016 годы, к которой банк не имеет отношения,
Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк начал проверку по сообщениям СМИ об утечке данных 20 тысяч клиентов, которые в настоящее время выставлены на продажу в Интернете. В банке отметили, что сообщения о продаже баз данных банков или фирм появляются в Сети ежедневно. Вся эта информация проверяется.
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