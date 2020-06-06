Саудовский министр энергетики: худшее на рынке нефти позади

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман с воодушевлением отреагировал на продление соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Несмотря на сложную ситуацию на нефтяном рынке, есть обнадёживающие признаки того, что худшее уже позади, — цитирует бен Сальмана РИА Новости.

По словам саудовского чиновника, пришло время «осторожного оптимизма», но крупным нефтедобывающим странам следует проводить ежемесячные встречи для обсуждения рыночной ситуации «до конца года, а также, возможно, и в следующем году».

Как писал NEWS.ru, 6 июня сообщество нефтедобывающих стран продлило соглашение о максимальном снижении добычи на месяц — до конца июля. Мексика отказалась присоединиться к договору, но её долю разделили между собой Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.