Саудовская Аравия выскажется по апрельской добыче нефти 4 марта

https://static.news.ru/photo/a448650c-7c38-11eb-a195-96000091f725_660.jpg Фото: aramco.com

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации странам альянса по уровням добычи нефти в апреле.

Закончилось всё без рекомендации, — рассказал ТАСС собеседник агентства.

Представители Саудовской Аравии не стали обсуждать варианты без мнения всех участников альянса. Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман сообщил, что огласит своё предложение по добыче нефти в апреле на министерской встрече, которая запланирована на 4 марта.

Ещё один собеседник агентства подчеркнул, что мнения во время заседания разделились.

Да, похоже, что консенсуса нет у нас, — отметил третий собеседник агентства.

Ранее американские аналитики заявили, что стоимость нефти марки Brent в ближайшие несколько лет может вырасти до $100, а во втором квартале 2021 года она некоторое время может находиться на отметке в $70. Такой оптимизм высказали аналитики Bank of America на фоне вступления в силу программ стимулирования экономик во всех странах мира.

Как писал NEWS.ru, бывший президент США Дональд Трамп предположил, что США будут зависеть от нефти из России. Политик подчеркнул, что сделал США «энергетической сверхдержавой», которая была больше, чем Саудовская Аравия и Россия, но при «радикальных демократах цена на бензин уже поднялась на треть». Трамп уверен, что теперь Штаты будут зависеть от Ближнего Востока и России в вопросах поставки нефти. При этом он не стал пояснять, что американская администрация не формирует цены на топливо.