Саудовская Аравия объявит официальные цены на нефть после заседания ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/41fb987c-5909-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Titus Moser/Global Look Press

Саудовская госкомпания Saudi Aramco решила отложить до 10 апреля объявление официальных цен на нефть (official selling prices, OSP) на май.

По словам источника из Саудовской Аравии, данная мера является беспрецедентной.

Цены на май будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+, — отметил он.

Источник также подчеркнул, что сейчас делается всё возможное для того, чтобы встреча прошла успешно.

Saudi Aramco публикует свои OSP до пятого числа каждого месяца, устанавливая тенденцию на иранские, кувейтские и иракские цены, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, ранее независимый эксперт по анализу нефтяного рынка из Кувейта Камель аль-Харами заявил, что участие США в заседании ОПЕК+, наряду с Саудовской Аравией и Россией, будет ключевым в усилиях по восстановлению баланса на нефтяном рынке.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.