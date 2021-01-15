Сатановский: Байден «задушит» «Северный поток — 2» в своих объятиях

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский политолог Евгений Сатановский считает, что не стоит питать иллюзии насчёт того, что Соединённые Штаты при новом президенте Джо Байдене изменят свою позицию в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По мнению эксперта, власти США лишь изменят тактику по отношению к проекту, перейдя от открытого противодействия к замаскированному.

Раз остановить проект лобовым наездом не удаётся, <...> можно попытаться сделать то же самое вежливо, без присущего Трампу откровенного хамства и с тем же самым результатом. Вдруг да прокатит. Байден же хочет с Европой отношения улучшить, — написал в Telegram Сатановский.

Он подчеркнул, что американцы просто упаковывают свою политику в новые формы, не меняя сути.

Республиканец честно бьёт тебя в зубы, никого из себя не строя. Демократ же душит свою жертву в объятиях, ломая рёбра и утверждая, что делает это исключительно для её же собственной пользы, — резюмировал политолог.

Ранее британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию», в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

Между тем стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» в датских водах планируют строить с 25 января и почти до конца мая. Согласно представленному графику, в мае стартует укладка газопровода в водах Германии. Страна уже выдала соответствующее разрешение, общая протяжённость прокладываемого участка составит порядка 30 километров. Компания — оператор «Северного потока — 2» собирается завершить строительство газопровода уже в июне 2020 года.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт, писал NEWS.ru.