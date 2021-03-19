Санкции США против СП-2 привели к борьбе против СПГ в Германии

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Партия «зелёных» в Германии с октября прошлого года активно противодействует закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из США, который несёт дополнительный ущерб окружающей среде из-за разрыва пластов, а по углеродным выбросам соответствует трубопроводному газу. О причинах запроса в немецком обществе на отказ от СПГ рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов

Уже полгода «зелёные» выступают не только против «Северного потока — 2», но и против сланцевого газа. Эта партия после выборов в бундестаг должна войти в новое немецкое правительство на правах младшего партнёра. Тема противодействия сланцевому газу США мало обсуждается, но это интересное направление немецкой политики, — рассказал ФБА «Экономика сегодня» Белов .

Проекты строительства в ФРГ терминалов для СПГ были согласованы ещё в 2019 году. Помощь проекту оказало немецкое правительство, поэтому терминалы с большой долей вероятности появятся на территории страны.

При этом под давлением «зелёных» власти снизили атомную генерацию, что привело к увеличению потребления угля. Но возобновляемые источники энергии не решают проблему, поэтому в стране продвигается идея о том, что успешный переход на безуглеродную энергетику невозможен без временной ставки на газ. Но необходимые немцам объёмы можно получить только из России.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.