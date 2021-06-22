Санкции против Белоруссии оставят мир без удобрений

Обсуждаемые Евросоюзом секторальные санкции против Белоруссии чреваты проблемой с поставками калийных удобрений. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на «Белорусскую калийную компанию» (БКК).

Поскольку Белоруссия является одним из крупнейших мировых экспортёров калия, остановка поставок оттуда вызовет «невосполнимый дефицит» и значительное подорожание удобрений данного вида. Это приведёт к новому витку роста цен на продовольствие в ряде стран и затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства.

По словам представителя БКК, дефицит калия наблюдается уже сейчас, в связи с чем в отдельных регионах удобрения уже стали дороже. Он добавил, что поскольку у большей части государств отсутствуют запасы калия, ограничение поставок спровоцирует снижение или прекращение удобрения почвы.

Ранее стало известно, что Евросоюз завершил согласование санкций против Белоруссии. Ограничительные меры затронут нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство и табачную продукцию, уточнили в агентстве.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году, после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.