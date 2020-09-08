Санкции помогли России войти в коронавирусный кризис подготовленной

https://static.news.ru/photo/75290422-f1d0-11ea-b190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия оказалась более подготовленной к кризису, чем большинство других крупных развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса. Такого мнения придерживаются аналитики.

Опрошенные Bloomberg эксперты похвалили РФ, которая вошла в коронавирусный кризис с низкими безработицей и инфляцией, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, если в мире не произойдёт других потрясений, то прогнозы аналитиков по экономике РФ в 2020 году будут улучшаться.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова считает, что залогом стабильности российской экономики в кризис стали введённые в 2014 году санкции. Из-за ограничений РФ оказалась менее зависима от внешних потоков капитала, чем другие государства. Эксперт добавила, что за рубежом из-за COVID-19 сильнее всего пострадали малый бизнес и сфера услуг, но в России их доля относительно невелика, что сгладило влияние кризиса.

Согласно прогнозу Bloomberg, ВВП РФ в 2020 году сократится на 4,8%. Это меньше, чем прогнозировали российские власти, когда пандемия коронавируса только начиналась. По оценке «Ренессанс Капитала», падение экономики будет даже меньше — 3,3% по итогам 2020 года, после чего в 2021-м последует рост на 3,8%.

Ранее глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что инновационная экономика поможет России выйти из кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. По его словам, основной удар пришёлся на нефтегазовую отрасль РФ, из-за чего резко упали цены на энергоносители. Он считает, что кризис должен «прозвучать набатным колоколом». Властям нужно пересмотреть отношение к инновационной экономике, потому что страна больше не может рассчитывать на нефтегазовую отрасль.

Между тем председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что экономика еврозоны в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократится на 8–12%. По её словам, «мягкий» сценарий, в котором отрицательный рост был оценён в 5%, уже неактуален. Вместе с тем Лагард заверила, что нового европейского долгового кризиса не произойдёт, писал NEWS.ru.