https://static.news.ru/photo/8b1839b0-51ee-11ea-8091-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/GlobalLookPress

Глава крупнейшей американской компании Amazon Джефф Безос сообщил, что будет «защищать Землю» и бороться с изменениями климата с помощью Фонда Земли Безос (Bezos Earth Fund). Для начала миллиардер выделит в фонд $10 млрд, а затем будет выдавать гранты. Об этом Джефф Безос сообщил на своей странице в Instagram.

Эта глобальная инициатива будет финансировать учёных, активистов, неправительственные организации, а также любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю <...> Я выделяю $10 млрд для начала, и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать её вместе, — сообщил миллиардер на своей странице.

По его мнению, изменение климата на Земле — это самая большая угроза для планеты. Джефф Безос отметил, что только совместные действия от крупных или небольших компаний, государств, глобальных организаций, а также частных лиц помогут «спасти планету».

Ранее NEWS.ru писал о том, что шведскую экологическую активистку Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира. Впервые активистку номинировали в 2019 году.