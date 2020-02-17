Джефф Безос Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/GlobalLookPress

Глава крупнейшей американской компании Amazon Джефф Безос сообщил, что будет «защищать Землю» и бороться с изменениями климата с помощью Фонда Земли Безос (Bezos Earth Fund). Для начала миллиардер выделит в фонд $10 млрд, а затем будет выдавать гранты. Об этом Джефф Безос сообщил на своей странице в Instagram.

Эта глобальная инициатива будет финансировать учёных, активистов, неправительственные организации, а также любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю <...> Я выделяю $10 млрд для начала, и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать её вместе, — сообщил миллиардер на своей странице.

По его мнению, изменение климата на Земле — это самая большая угроза для планеты. Джефф Безос отметил, что только совместные действия от крупных или небольших компаний, государств, глобальных организаций, а также частных лиц помогут «спасти планету».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Today, Iâm thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs â any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. Itâs going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. Iâm committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common â letâs protect it, together. - Jeff

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Jeff Bezos (@jeffbezos)

Ранее NEWS.ru писал о том, что шведскую экологическую активистку Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира. Впервые активистку номинировали в 2019 году.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях