Богатейший банкир Азии назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом» Самый богатый банкир Азии Котак: доллар является крупнейшим финансовым террористом в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская национальная валюта является крупнейшим финансовым террористом в мире, заявил самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак на церемонии вручения премии ET Awards. По его словам, если хранить средства в США, то их можно лишиться.

Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать: вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли, — сказал Котак.

Он отметил, что в настоящий момент мир находится в отчаянных поисках альтернативной резервной валюты. По его мнению, евро не может послужить для этой цели, а у Великобритании и Японии не хватит смелости предложить фунт и иену, несмотря на их свободу.

Котак считает, что сейчас для Индии настало подходящее время сделать рупию альтернативой доллару. Для этого, пояснил банкир, следует создать независимую структуру с надежными механизмами. По его мнению, этот процесс займет около 10 лет.

Ранее китайский телеканал CCTV сообщил, что санкционная «финансовая бомба» США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира. По его мнению, в итоге под угрозой оказалась американская валютная система.