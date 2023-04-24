Американская «финансовая бомба» для России ударила по доллару CCTV: антироссийские санкции США усилили в мире процесс отказа от доллара

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкционная «финансовая бомба» США, предназначенная для России, вызвала резкую реакцию мира, сообщат китайский телеканал CCTV. По его мнению, в итоге под угрозой оказалась американская валютная система.

В статье отмечается, что в международной торговле падает статус США, а протекционистские меры Вашингтона только подталкивают другие страны к сокращению использования доллара. США опирались на свое доминирующее положение, и превратили финансовую систему в «оружие».

В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара, — подчеркивается в публикации.

По данным CCTV, страны которые открыто не осмеливаются действовать из-за страха возмездия со стороны США, осознали как минимум две вещи. Активы в долларах стали бомбой замедленного действия, это раз. И два — месть со стороны Вашингтона можно пережить. Теперь такие страны укрепляют свою автономию и стремятся к диверсификации активов. Это поможет им в обеспечении собственной экономической безопасности.

«Последний слой бумаги», поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету, — считают в CCTV.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что процесс дедолларизации запущен, рано или поздно он приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны. Он также отметил, что ряд стран помнят о рисках и опасениях, связанных с долларом.