Саммиты БРИКС и ШОС переносятся на более поздний срок

https://static.news.ru/photo/ce2dcaea-a017-11ea-9d8f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: PM of India/via Globallookpress.com

Запланированные на 21–23 июля встречи на высшем уровне БРИКС и ШОС перенесены на поздний срок. Даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

До этого источник в высших кругах, знакомый с ходом организации мероприятия, сообщил, что Москва решила перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества — он может пройти ближе к осени.

Учитывая пандемию коронавируса в мире и связанные с ней временные ограничительные меры, Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов и БРИКС в 2020 году принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств — членов ШОС, — цитирует сообщение РИА Новости.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.

Как писал NEWS.ru, ранее Кремль заявил, что объявит информацию по поводу саммита ШОС на днях.