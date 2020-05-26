Кремль объявит информацию по поводу саммита ШОС на днях

https://static.news.ru/photo/53967eca-9f46-11ea-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Shanghai Cooperation Organisation - SCO/facebook.com

Ситуация с перспективой проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества будет разъяснена в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы на днях сообщим, мы будем готовы буквально на днях разъяснить ситуацию, — ответил Песков на вопрос журналистов, в каком формате пройдёт международный форум.

Саммиты ШОС и БРИКС были запланированы на 21–23 июля в Санкт-Петербурге.

NEWS.ru писал, что вероятность проведения очного саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН в сентябре совсем ничтожна. Об этом заявил Песков. По его словам, мероприятие может пройти в формате видеоконференции, но никакой конкретики пока нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что проведение виртуального саммита «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН согласовано. Этот формат поддержали все члены «пятёрки», последней это сделала Великобритания.