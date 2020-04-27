Постоянные члены Совбеза ООН согласовали виртуальный саммит

https://static.news.ru/photo/af35c468-f69d-11e9-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведение виртуального саммита пятёрки постоянных членов Совбеза ООН согласовано. Саммит, на котором планируется обсудить меры противодействия коронавирусу, пройдёт в формате видеоконференции, в настоящее время согласовывается его дата.

Согласовано проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться, — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

Глава российского МИД подчеркнул, что предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита в очном формате для обсуждения ключевых вопросов глобальный повестки поддержали все члены пятёрки, последней это сделала Великобритания.

Как писал NEWS.ru, лидеры государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН заявили о готовности провести видеоконференцию. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, видеоконференция участниками «мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету». Главной темой общения станут последствия пандемии коронавирусной инфекции «для перспектив взаимодействия». Лидеры пяти стран — членов СБ ООН в первую очередь обсудят то, что они могут сделать совместно «в порядке реагирования на этот новый вызов».