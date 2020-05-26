Песков оценил вероятность проведения очного саммита «пятёрки» Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/2cc8e6a2-9f41-11ea-ab4a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность проведения очного саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) — в сентябре ничтожна. При этом он не исключил проведение саммита в формате видеоконференции.

Сентябрь, что называется, unlikely. Вероятность совсем ничтожна в связи с понятной пандемической ситуацией, — цитирует ТАСС Пескова.

Он уточнил, что работа и согласования по проведению саммита ведутся на дипломатическом уровне, но «конкретики» пока нет.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что согласовано проведение виртуального саммита «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН. Глава российского МИД подчеркнул, что предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита в очном формате для обсуждения ключевых вопросов глобальный повестки поддержали все члены «пятёрки», последней это сделала Великобритания.