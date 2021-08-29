Сахар включили в список сельхозпродукции для государственных интервенций

Правительство РФ распорядилось включить сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство, — говорится в сообщении.

Уточняется, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году, однако когда он будет окончательно запущен, пока не уточняется. В сообщении говорится, что интервенции используются как механизм сдерживания цен. Когда цены падают, государство закупает у сельхозпроизводителей продукты в этот фонд, а когда растут — продаёт. Тем самым ситуация на рынке стабилизируется.

Ранее Росстат отметил повышение цен на ряд продуктов за неделю с 17 по 23 августа. Среди них гречка, мясо кур, сахар. В 52 регионах цены выросли на 0,1–3,6%, в 21 — снизились на 0,1–1,1%. Стоимость мяса кур выросла на 0,3%. Также за указанный период на 0,8% подорожали шоколадные конфеты.