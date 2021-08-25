Росстат сообщил о новом подорожании мяса, сахара и гречки

Росстат отметил повышение цен на ряд продуктов за неделю с 17 по 23 августа. Среди них гречка, мясо кур, сахар, говорится в бюллетене ведомства.
Гречка с 17 по 23 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,23%, а с начала года цены поднялись на 10,76%. Цены на сахар-песок увеличились на 0,16%, в том числе в 31 субъекте РФ — на 0,1–2,3%, — сказано в сообщении.
В 52 регионах цены выросли на 0,1–3,6%, в 21 — снизились на 0,1–1,1%. Стоимость мяса кур выросла на 0,3%. Также за указанный период на 0,8% подорожали шоколадные конфеты, на 0,5% — печенье, на 0,3% — пастеризованное молоко и сметана.
Выросли в цене баранина, варёная колбаса, жирный творог и водка. Подорожание составило 0,2%.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил, что нехватка транспорта и подорожание перевозок неизбежно скажутся на качестве продуктов. По словам предпринимателя, произойдёт это после всероссийских выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.