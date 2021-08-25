Росстат сообщил о новом подорожании мяса, сахара и гречки

Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 августа этого года ускорилась на 0,07%, неделей ранее наблюдалась дефляция на уровне 0,01%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 4,58%. В годовом выражении инфляция на 23 августа 2021 года составила 6,38%. Среди продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на полукопченую и варёно-копченую...