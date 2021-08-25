16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Росстат сообщил о новом подорожании мяса, сахара и гречки

22:32, 25 августа 2021
Росстат сообщил о новом подорожании мяса, сахара и гречки Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Росстат отметил повышение цен на ряд продуктов за неделю с 17 по 23 августа. Среди них гречка, мясо кур, сахар, говорится в бюллетене ведомства.

Гречка с 17 по 23 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,23%, а с начала года цены поднялись на 10,76%. Цены на сахар-песок увеличились на 0,16%, в том числе в 31 субъекте РФ — на 0,1–2,3%,сказано в сообщении.

В 52 регионах цены выросли на 0,1–3,6%, в 21 — снизились на 0,1–1,1%. Стоимость мяса кур выросла на 0,3%. Также за указанный период на 0,8% подорожали шоколадные конфеты, на 0,5% — печенье, на 0,3% — пастеризованное молоко и сметана.

Выросли в цене баранина, варёная колбаса, жирный творог и водка. Подорожание составило 0,2%.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил, что нехватка транспорта и подорожание перевозок неизбежно скажутся на качестве продуктов. По словам предпринимателя, произойдёт это после всероссийских выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео