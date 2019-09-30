https://static.news.ru/photo/0b5ecc2a-e36c-11e9-97cc-fa163e074e61_660.jpg Протесты в Гонконге Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В третьем квартале 2019 года глобальный рынок слияний и поглощений (M&A) сократился на 16% по сравнению с 2018 годом. Самым низким показателем с 2016 года стал общий объём сделок в период с июля по сентябрь, который составил $729 млрд.

На активность компаний повлияла торговая война США и Китая, а также затянувшиеся протесты в Гонконге. Беспорядки ставят под угрозу будущее города как крупного финансового центра, передаёт Reuters слова аналитика рынка слияний и поглощений Goldman Sachs Майкла Карра.

Сокращение объёмов на M&A связано с тем, что риски на некоторых рынках и в каких-то областях могут возрасти, — заявил Карр.

Отмечается, что именно США и Азия показали наихудшую динамику активности компаний в третьем квартале. Объём сделок M&A в Штатах составил всего $246 млрд — на 40% ниже прошлогоднего результата и минимум с 2014 года.

На азиатском рынке объём таких сделок упал на 20% — до $160 млрд. При этом активность компаний растёт в Европе. На слияния и поглощения в третьем квартале там потратили $249 млрд, что на 45% превышает прошлогодний результат.

По мнению экспертов, всплеск активности вызван приближающимся Brexit. Из-за выхода Лондона из ЕС стоимость британских компаний на рынке заметно снизилась. При этом именно на долю Британии пришлась большая часть европейских сделок M&A — $177 млрд.

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