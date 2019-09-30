В третьем квартале 2019 года глобальный рынок слияний и поглощений (M&A) сократился на 16% по сравнению с 2018 годом. Самым низким показателем с 2016 года стал общий объём сделок в период с июля по сентябрь, который составил $729 млрд.
На активность компаний повлияла торговая война США и Китая, а также затянувшиеся протесты в Гонконге. Беспорядки ставят под угрозу будущее города как крупного финансового центра, передаёт
Сокращение объёмов на M&A связано с тем, что риски на некоторых рынках и в каких-то областях могут возрасти, — заявил Карр.
Отмечается, что именно США и Азия показали наихудшую динамику активности компаний в третьем квартале. Объём сделок M&A в Штатах составил всего $246 млрд — на 40% ниже прошлогоднего результата и минимум с 2014 года.
На азиатском рынке объём таких сделок упал на 20% — до $160 млрд. При этом активность компаний растёт в Европе. На слияния и поглощения в третьем квартале там потратили $249 млрд, что на 45% превышает прошлогодний результат.
По мнению экспертов, всплеск активности вызван приближающимся Brexit. Из-за выхода Лондона из ЕС стоимость британских компаний на рынке заметно снизилась. При этом именно на долю Британии пришлась большая часть европейских сделок M&A — $177 млрд.
Ранее стало известно, что лидеры оппозиционных партий планируют вынудить премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить дату выхода Великобритании из Евросоюза, писал News.ru.