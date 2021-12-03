Рынок криптовалюты обвалился почти на 20%

Курс самых известных криптовалют обвалился за сутки примерно на 20%. Так, стоимость биткоина снизилась с $57,4 тысячи до $42,8 тысячи. Общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16% и упала до $2 трлн, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Ранее биткоин резко подешевел на фоне сообщений о новом «омикрон»-штамме.

Таким образом, за сутки курс биткоина достиг минимума с конца сентября. К утру падение криптовалют несколько замедлилось. По состоянию на 13:00 мск субботы, 4 декабря, криптовалюта торгуется на отметке $47,4 тысячи.

Особенно сильное снижение ощутили такие криптовалюты, как Ethereum, Litecoin и Monero. Курс Ethereum упал на 15%, до $3,89 тысячи, Litecoin — на 25%, до $153, Monero — на 18,76%, до $196.

27 ноября цена биткоина достигла $53,5 тысячи, упав за сутки на 8%. По сравнению с рекордным максимумом в $69 тысяч криптовалюта потеряла 20%. Это произошло после регистрации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нового штамма коронавируса «омикрон». Отмечалось также и значительное падение мировых фондовых рынков. Тогда европейские индексы продемонстрировали худшую более чем за годовой период сессию, резко упали фьючерсы на многие американские акции.