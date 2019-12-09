https://static.news.ru/photo/175fd71a-1a5a-11ea-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем.

Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта. Рост +0,6% показали акции «Роснефти» и НОВАТЭКа, на +0,4% поднялись акции «Яндекса», ЛУКОЙЛа, РУСАЛа, «Мечела» и «Россетей». +0,3% у Магнитогорского металлургического комбината, «Газпром нефти», «Норникеля» и АФК «Система».

5 декабря на старте торгового дня индекс МосБиржи составил 2907,06 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1432,06 пункта (+0,1%). Цены основных фишек на Московской Бирже выросли в пределах 0,8%, писал NEWS.ru.