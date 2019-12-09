Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем.
Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта. Рост +0,6% показали акции «Роснефти» и НОВАТЭКа, на +0,4% поднялись акции «Яндекса», ЛУКОЙЛа, РУСАЛа, «Мечела» и «Россетей». +0,3% у Магнитогорского металлургического комбината, «Газпром нефти», «Норникеля» и АФК «Система».
5 декабря на старте торгового дня индекс МосБиржи составил 2907,06 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1432,06 пункта (+0,1%). Цены основных фишек на Московской Бирже выросли в пределах 0,8%, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен