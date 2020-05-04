Рынки акций Европы снижаются на фоне напряжённости между США и Китаем

https://static.news.ru/photo/1485b3f2-8df5-11ea-abe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Фондовые индексы стран Западной Европы падают на фоне роста напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 2,63%, достигнув отметки в 328,51 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,35%, германский DAX — на 3,5%, французский CAC — на 4,12%. FTSE MIB Италии и IBEX 35 Испании снизились на 2,99% и 3,12% соответственно.

Как писал NEWS.ru, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает сценария, при котором экономика еврозоны сможет достигнуть «докоронавирусного» уровня только к концу 2022 года. При оптимистичном сценарии ЕЦБ ожидает снижения ВВП на 5% в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции по миру.