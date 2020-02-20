https://static.news.ru/photo/5aabf774-53a8-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Hartl/Global Look Press

Занимающиеся рыбным промыслом жители Аляски подсчитали потери от введённого Россией в 2014 году продовольственного эмбарго. По данным Института маркетинга морепродуктов штата, доходы уменьшились на $40 млн в год.

Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News. Раньше Россия импортировала добытую на Аляске лососёвую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая — полуфабрикат, из которого делают крабовые палочки. В 2013 году поставки достигли рекордных $61,3 млн.

При этом, по информации издания, Россия увеличила поставки дешёвых морепродуктов в США в 1,7 раза.

Страны Запада наложили на Россию экономические санкции из-за присоединения Крыма в 2014 году. В ответ Москва ввела продовольственное эмбарго — запрет на импорт продуктов. Эта мера в настоящее время продлена до 31 декабря 2020 года.