РУСАЛ сообщил о закрытии производств из-за введения пошлин

Компании РУСАЛ придётся закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности. Это произойдёт из-за того, что с августа 2021 года вводятся экспортные пошлины, рассказал заместитель генерального директора компании по продажам в России Роман Андрюшин. Об этом пишет РБК.

Возможно, нам придётся подумать о консервации некоторых видов производства. Темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода тоже могут быть пересмотрены, — отметил он.

Также известно, что компания вложила в строительство этого завода более $1,6 млрд и оно длится уже более 13 лет. Введение пошлин приведёт к тому, что мощности по выпуску сотен тысяч тонн продукции будут законсервированы.

Топ-менеджер отметил, что РУСАЛ попал рикошетом в общий поток по принуждению участников рынка к понижению цен. При этом сама компания в ценовой гонке не участвовала, когда был период высоких цен на арматуру.

Учитывая, что предприятие на данный момент не имеет сверхприбыли, крайне неожиданным стал факт введения экспортных пошлин. Так, по приблизительной оценке, новые меры обойдутся компании в сотни миллионов долларов, сообщил Андрюшин.

Ранее металлурги призвали РФ больше вкладываться в «зелёную» инфраструктуру. В частности, в «Северстали» подчеркнули, что ожидают от российского правительства конкретных изменений в законодательстве страны касательно глобальных климатических изменений.