Рухнувший сланец: воспользуется ли ОПЕК+ падением добычи нефти в США

Страны ОПЕК+ могут потеснить США в мировой нефтедобыче хотя бы на время, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. В то время как нефтяной альянс перешёл к постепенному наращиванию производства, в Штатах всё ещё отмечают его снижение. Аналитики считают, что часть сланцевых проектов уже могли бы вернуться к работе, но нефтяников останавливает риск второй волны COVID-19 и неопределённость с дальнейшим спросом на нефть.

Добыча нефти в США не спешит восстанавливаться. Напротив, в первую неделю августа производство снизилось на 300 тыс. баррелей в сутки — до 10,7 млн, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Пока это данные математического моделирования. Точные цифры EIA получит лишь через два месяца, и они могут оказаться хуже расчётных, как это произошло с майскими показателями добычи. В последний месяц весны производство нефти в США упало с 11,99 баррелей в сутки до 10 млн. Напомним, в январе американские компании в сумме добывали 12,75 млн.

Причина текущего падения добычи нефти в США — продолжающееся снижение темпов бурения, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Наблюдаемое до июня падение добычи сланцевой нефти — примерно на 80% — происходило за счёт остановки работающих скважин, однако сейчас, равно как и в ближайшие месяцы, более значительное влияние окажет именно снижение темпов бурения. Количество нефтяных буровых сейчас опустилось до 172 с пиковых 870 в августе 2019 года. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

Текущие цены ($45 за баррель) позволяют ряду сланцевых проектов вернуться к работе, но их некому запустить, потому что многие добывающие компании обанкротились, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, необходимо время, чтобы активы средних и малых производителей перешли к крупным игрокам, которые смогут возобновить производство.

Кроме того, сейчас существенно подорожало кредитование сланцевой добычи, поскольку из-за обвала цен на нефть многие компании не вернули свои займы, и банки теперь считают такие проекты более рискованными. Соответственно ставка кредита там будет выше, из-за чего возрастает и себестоимость добычи. Это тоже тормозит восстановление производства сырья. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

ОПЕК отмечает признаки возобновления добычи нефти в США, однако ожидает, что к докризисному уровню производство восстановится лишь к 2022 году. В августовском докладе нефтекартеля отмечается, что с мартовского обвала цен 24 американские компании, добывающие нефть и газ, подали заявление о банкротстве, сообщает ПРАЙМ.

Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

Производство нефти в США восстанавливается медленнее, чем можно было бы ожидать с учётом относительно привлекательного ценового уровня для американской марки нефти WTI, считает старший аналитик БКС Виталий Громадин.

Согласно данным Rystad Energy, в сентябре уже практически не останется добровольных сокращений добычи американскими нефтяниками, объёмы которых на пике в мае оценивались на уровне 1 млн баррелей в сутки. При этом потенциал роста для нефтяных цен выглядит ограниченным от текущих уровней. Виталий Громадин старший аналитик БКС старший аналитик БКС

Американские компании не торопятся восстанавливать добычу, поскольку не хотят работать в убыток, отмечает советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов Николай Иванов.

Компания Continental Resources заявляла, что при $30 за баррель она работала с 60-процентной рентабельностью, но при этом сокращала добычу. Она не хотела осваивать нерентабельные запасы. Компаниям важнее продемонстрировать инвесторам хорошие показатели свободного денежного потока, чем объёмы добычи нерентабельной нефти. Пока ситуация зависла, и американские компании оценивают, рвануть им вверх или нет. Если восстановить добычу раньше времени, есть риск, что потом опять наступит какой-нибудь катаклизм — очередная волна пандемии и сокращение мирового спроса на топливо. Николай Иванов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов

По словам эксперта, сейчас пока рано говорить, что цены достаточно восстановились и опасность миновала. К тому же, у разных сланцевых проектов — разные уровни рентабельности. Но если нефтяные цены закрепятся на отметке $45 за баррель, то добыча в США вполне может пойти вверх. Главное убедиться, что эти цены стабильны.

Соревнование с ОПЕК+

В самих Штатах ожидают заметного сокращения производства нефти по итогам этого года. Так, Управление энергетической информации уменьшило свой прогноз средней добычи в стране в 2020-м сразу на 370 тыс. баррелей в сутки — до 11,26 млн. В следующем году ожидается продолжение спада — до 11,14 млн баррелей в день.

Мария Белова согласна с оценками EIA. По её мнению, производство нефти в США продолжит сокращаться как минимум до конца третьего квартала, а по итогам 2020-го среднегодовая добыча снизится на 1 млн баррелей в сутки к 2019-му. Тогда производство составило 12,25 млн.

Между тем, снижение добычи в Штатах может оказаться не просто большим, а максимальным среди остальных производителей. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило падение производства американских компаний по итогам этого года в 2,2 млн баррелей в сутки. При этом от Саудовской Аравии ожидают снижения на 0,7 млн, от России — на 1,4 млн баррелей в сутки.

В этой ситуации крупнейшие страны-экспортёры могут немного потеснить США в мировой нефтедобыче, отвоевав часть потерь прошлых лет. Как писал NEWS.ru, по экспертным оценкам, только за 2019 год доля ОПЕК сократилась с 30,7% до 29%, в то время как США увеличили свою долю с 11,8 до 12,8%. Ожидалось, что в этом году тенденция продолжится, но пандемия COVID-19 всё изменила.

Peter Carroll/Global Look Press

Исходя из текущей ситуации можно прогнозировать, что маятник качнётся в другую сторону и США могут потерять часть доли в мировой добычи, считает Игорь Юшков. Однако для этого необходимо, чтобы страны ОПЕК+ действовали слаженно, увеличивая добычу, а не гоняясь за высокой ценой.

С 2016 по 2020 годы в мире запустилось много рискованных, малорентабельных нефтяных проектов, особенно в США, поскольку все думали, что ОПЕК+ постарается удержать котировки хотя бы выше $60 за баррель. Сейчас важно показать рынку, что такого не будет, и рискованные проекты могут не принести прибыль. Тогда ОПЕК+ сможет увеличить долю в мировой добыче, а США свою немного уступят, — отметил специалист.

Именно действия ОПЕК+ по увеличению производства сейчас отчасти сдерживают рост мировых цен, а вместе с ними и рост добычи в США, полагает эксперт. Напомним, с 1 августа участники соглашения уменьшили квоты на сокращение производства с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн. С 1 января следующего года квота сократится до 5,8 млн баррелей.

Американская добыча действительно снизится больше, чем российская благодаря гибкости сланцевого производства, отмечает Николай Иванов. В результате конкуренты Штатов смогут увеличить свою долю мировой добычи нефти, но лишь на короткий период, считает специалист.

В краткосрочном периоде страны ОПЕК+ смогут отыграть часть доли мировой добычи нефти, но в долгосрочном этого не получится. Всё дело в том, что американские компании оперативнее реагируют на ситуацию на рынке — быстрее сокращают и быстрее наращивают добычу. В какой-то момент у них будет снижение, у нас рост, а потом конъюнктура выправится и они быстро восстановят потерянные объёмы, — пояснил эксперт.

Между тем, одним из следствий сложной ситуации в нефтяной отрасли для США могут стать новые санкции в отношении других стран-экспортёров, предупреждает Игорь Юшков. Он полагает, что Вашингтон постарается политически помочь своим нефтяным компаниям, как он делает это в отношении природного газа, когда, например, хочет перекрыть поставки российского голубого топлива в Европу, чтобы продавать там свой СПГ.

В среднесрочной перспективе мы можем увидеть такую историю, когда США попытаются выбить других игроков с рынка. Где-то создать дополнительную нестабильность, чтобы добыча не восстанавливалась, как в Ливии. Где-то ужесточить санкции, например, уже арестовывают танкеры с иранской нефтью. И Россия может быть одним из объектов таких санкций. Если сейчас ограничения касаются только добычи нефти, например, на шельфе, то дальше не исключено, что Штаты попытаются подвести отдельные компании под запрет продаж, как они делают это с Ираном и Венесуэлой, — отметил эксперт.

Американские санкции против Венесуэлы и Ирана вносят сопоставимый с сокращением добычи в США вклад в стабилизацию глобального нефтяного рынка, напоминает Мария Белова. По её словам, добыча жидких углеводородов в этих странах в 2020 году сократится на 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019-м, что эквивалентно трети годового снижения добычи в рамках ОПЕК+.