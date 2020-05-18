Спрос на рисковые активы помог укрепиться рублю

https://static.news.ru/photo/f7fd89b6-64e7-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Курс рубля заметно вырос 18 мая по отношению к доллару и евро благодаря глобальному спросу на инвестиции в рисковые активы, передаёт РИА Новости — «Прайм».

По информации агентства, российская валюта вернулась к мартовскому курсу. Доллар в понедельник подешевел до 72,57 рубля — курса, в последний раз зафиксированного 13 марта. Евро опустился до минимума с 6 марта — 78,72 рубля.

Эксперты связали рост рубля со спросом на рисковые активы и ситуацией на рынке нефти, которая в течение дня подорожала на 7% — до $34,76 за баррель.

Как писал NEWS.ru, в марте Банк России предотвратил падение национальной валюты, совершив валютные вливания на $6,6 миллиарда. По оценке Газпромбанка, иначе курс доллара мог подняться до 110 рублей.