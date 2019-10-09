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Рубль после начала торгов 9 октября медленно повышается к доллару и стабилен к евро в ожидании внешних сигналов. Стоимость американской валюты расчётами «завтра» составляет 65,15 рубля (-5 копеек) за единицу.

Курс евро почти не изменился — прибавил 1 копейку и вырос до 71,42 рубля, передаёт МосБиржа . Цена на нефть снижается на 0,3% — до $58,08 за баррель сорта Brent.

Ранее News.ru сообщал, что объём денежной базы в России в узком определении снизился на 63 млрд рублей (на 0,59%). Речь идёт о выпущенной в обращение Банком России наличности, а также об остатках на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте.