https://static.news.ru/photo/26a83742-31ea-11ea-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 61,84 руб. Курс евро опустился на 15,75 копейки — до 69 рублей.

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста нефти и снижения внешних фондовых площадок из-за эскалации геополитической напряжённости на Ближнем Востоке в связи с ракетными атаками Ирана на военные базы США в Ираке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1%, при этом продолжилось ралли акций «Мечела» (MOEX: MTLR).

3 января в аэропорту иракской столицы во время ракетного обстрела силами США был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое.

8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке.