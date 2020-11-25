Рубль делает россиян свободными от ипотеки

Пандемия коронавируса не помешала россиянам избавиться от кредитного бремени. После первой волны активность ипотечных заёмщиков, напротив, выросла: многие стали закрывать кредиты с опережением графика. Эксперты говорят, что всему виной обесценивание рубля и ничтожные проценты по вкладам. Те сбережения, которые россияне раньше держали на депозитах, стали уходить на досрочное погашение ипотеки. Об том свидетельствует и статистика ЦБ. NEWS.ru узнал о других вариантах освобождения от кредита раньше срока.

По статистике, россияне и ранее старались закрыть ипотеку досрочно: при среднем сроке 15-16 лет ипотечные кредиты возвращаются за 6-7 лет. Однако на фоне пандемии заёмщики стали избавляться от ипотечного бремени куда активнее.

Так, согласно данным Банка России, в третьем квартале объём досрочно погашенных ссуд превысил 524 млрд рублей. Это рекордный показатель с 2018 года, когда ЦБ начал публиковать такие данные. В июле-сентябре объём кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил аналогичный показатель прошлого года. Если сравнивать со статистикой за второй квартал текущего года, то «досрочка» выросла почти в полтора раза.

Главным источником (83,3% от всех преждевременных выплат по кредитам в рублях и валюте) стали собственные сбережения клиентов. Также ипотечные заёмщики снижали задолженность за счёт госсубсидий — на эти цели ушло порядка 51,9 млрд рублей. Часть россиян воспользовалась возможностью рефинансирования кредита: таким образом было закрыто 3% всего объёма досрочно выплаченных кредитов, свидетельствуют данные ЦБ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В том, что заёмщики стали гасить ипотеку быстрее, эксперты видят сразу несколько причин, и пандемия здесь сыграла, скорее, косвенную роль. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко напоминает, что держать сбережения в банках стало невыгодно.

Те 3,5-4,5% годовых, которые приносит сегодня депозит, не покрывают даже инфляцию. Стратегия накопления с помощью банковского вклада стала смешной. Вторая причина — это грандиозная девальвация рубля. Граждане, у которых были накопления в долларах, поняли, что сейчас гораздо выгоднее (чем это было ещё год назад) поменять валюту и погасить кредит. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, часть населения, запасавшаяся валютой США перед началом кризиса, выиграла почти 30% фактически на ровном месте: российская валюта опускалась до отметки в 80 рублей за доллар, тогда как в начале года за один доллар давали 60 рублей.

В плюсе остались и валютные вкладчики, срок размещения денежных средств которых закончился в текущем году, особенно если размещались эти средства три-пять лет назад на вклад с капитализацией процентов. Итоговый доход мог составить до 30% за весь срок вклада, или 60-70% в рублях. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Подогревает избавление от свободной наличности и новостной фон. Когда СМИ пишут о грозящем дефолте для десятков российских банков или появляются слухи о заморозке валютных вкладов, люди, естественно, задумываются о безопасном использовании накопленных сбережений.

К тому же, по словам Ирины Радченко, во время первой волны пандемии правительство практически никак не поддержало ипотечных заёмщиков. Принятый в апреле закон, предполагающий предоставление отсрочки в платежах тем заёмщиками, которые попали в трудную финансовую ситуацию, на деле оказался не слишком эффективным.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-первых, кредитные каникулы подразумевали не прощение долга, а отсрочку платежей, поэтому в течение льготного периода проценты продолжали начисляться. Заёмщикам придётся оплатить их дополнительно после того, как кредит будет погашен. А это значит, что он станет дороже. Кроме того, воспользоваться кредитными каникулами смогло не так много людей.

Предельная сумма по ипотеке (сумма кредита, при которой можно было просить о каникулах) составила 2 млн рублей, по Москве — 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов ДФО — 3 млн рублей.

Три миллиона рублей — это ни о чём для регионов, я уже не говорю про Санкт-Петербург. 70% заёмщиков по данному критерию были подвергнуты «выбраковке». Граждане поняли, что в ситуации, при которой их доходы падают, а риск остаться без работы возрастает, рассчитывать на государство не приходится. Когда ипотека висит дамокловым мечом, лучше всего — если позволяют накопления — избавиться от этого долга, — говорит Ирина Радченко.

Алексей Кричевский считает, что кредитные каникулы могли помочь накопить дополнительные средства для внесения досрочного платежа по кредиту.

Заёмщики, потерявшие часть дохода, получили полугодовые отсрочки и вполне могли восстановить уровни доходов за месяц-два после локдауна, — поясняет он.

Тем, кто брал ипотеку по высоким ставкам, стоит задуматься о рефинансировании ипотечного кредита, уверены эксперты. На фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ (4,25%) банки предлагают ипотеку под 7,5% годовых, отмечает Радченко. Поэтому заёмщики, бравшие ипотеку пару лет назад под 13%, имеют возможность существенно облегчить кредитное бремя. Причём рефинансирование — это не только изменение ставки, но и возможность изменить срок кредита. Таким образом, с помощью этого инструмента тоже можно досрочно погасить ипотеку.

По словам Алексея Кричевского, россияне уже активно используют рефинансирование, а также государственные субсидии — налоговые вычеты и материнский капитал.

Нынешние ставки как минимум в полтора раза выгоднее тех, что были три-четыре года назад, а выгода от рефинансирования кредита более чем очевидна даже с потерей уже уплаченных средств, особенно на фоне роста цен на недвижимость в текущем году, — поясняет эксперт.

Что касается налогового вычета, то он предоставляется на проценты по ипотечному кредиту и им можно распоряжаться по своему усмотрению. В первые несколько лет уплаты кредита это особенно выгодно, добавляет Кричевский.

При досрочном погашении кредита материнским капиталом тоже можно либо сократить срок ипотеки, либо уменьшить ежемесячный платеж. Но некоторые банки могут устанавливать запрет на сокращение срока. Это должно быть прописано в договоре.