Рубль выглядит несколько слабее своих фундаментальных значений и постепенно продолжает ослабевать к доллару и евро. Так, американская валюта торговалась на Московской бирже на уровне 66,7 рубля по состоянию на 18:00 мск 20 августа, а европейская — 73,94 рубля. Давление на российскую валюту будет продолжаться, предупреждают аналитики, опрошенные News.ru, в итоге доллар и евро могут подорожать в среднем на рубль к концу сентября. А в некоторых случаях и вовсе на два-три.

Рубль находится под давлением, как и валюты других развивающихся рынков, инвесторы сейчас не склонны инвестировать в рискованные активы. На этом фоне растёт цена доллара и евро на Московской бирже. Так, курс доллара поднялся 19 августа на 1,04% и достиг в 14:15 мск 67,02 рубля, это максимальный показатель с 14 февраля 2019 года. Евро, в свою очередь, дорожал на 1%, до 74,36 рубля. Под конец основной торговой сессии 19 августа и в начале торгов 20 августа рубль несколько укрепился к обеим валютам, однако цена доллара по-прежнему близка к психологически важной отметке в 67 рублей, а евро — к 74 рублям.

Российская валюта испытывает «стресс» из-за опасений рецессии в экономике страны и рисков торговых войн между США и Китаем, поясняет главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

При этом, с одной стороны, это ослабление не выглядит значительным — речь идёт о потере 5% стоимости валюты, в то время как в 2018 рубль упал на 17%, — отмечает она.

Сергей Лантюхов/News.ru

Динамика российской валюты сейчас определяется ещё одним фактором — состоянием рынка нефти, добавляет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Причём, оговаривается он, на прошлой неделе рубль выглядел послабее валют большинства стран с развивающимися экономиками именно из-за усиления колебаний на рынке чёрного золота.

Сейчас рубль уже выглядит несколько слабее, чем это оправдано, исходя из наших фундаментальных моделей, — отмечает аналитик.

Рубль может быть несколько перепродан, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В ближайшее время рублю будет оказывать поддержку налоговый период, однако его эффект во многом нивелируется покупкой валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Кроме того, продолжает он, российская валюта может укрепиться к доллару и евро за счёт восстановления цены нефти и данных, свидетельствующих об увеличении розничных продаж в США, что может смягчить опасения по поводу рецессии в этой стране.

Далее в этом году есть предпосылки для продолжения плавного ослабления рубля как из-за факторов сезонности и внешнерыночных движений, так и за счёт действий ЦБ по снижению ключевой ставки, прогнозирует Антон Покатович из «БКС Премьер». 2019 год доллар может закончить в торговом коридоре 66-67,5 рубля, и это будет адекватная цена последнего в случае отсутствия значительного усиления санкционного давления на Россию, драматических спадов нефтяного рынка, а также удержания инвесторов от «припадков» иррационального пессимизма и реализации панических распродаж риска, указывает аналитик.

Если один из вышеприведённых рисков всё же реализуется, то рубль может девальвироваться ещё сильнее, тогда доллар подорожает до уровней 70 рублей — по два-три рубля за реализацию каждого дополнительного фактора из вышеприведённых, предупреждает эксперт.