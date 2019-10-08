https://static.news.ru/photo/0713f8be-e99f-11e9-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Рубль в начале торгов умеренно растёт к доллару и евро после сообщений о повышении стоимости нефти.

По данным МосБиржи, курс доллара расчётами на «завтра» падал на 18 копеек, до 60,80 рубля. Курс евро терял 7 копеек и достигал отметки 71,19 рубля.

Ранее News.ru писал, что декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08. Это связано с риском перебоев поставок топлива из Ирака и Эквадора по причине народных протестов в странах.