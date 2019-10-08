Рубль в начале торгов умеренно растёт к доллару и евро после сообщений о повышении стоимости нефти.
По данным МосБиржи, курс доллара расчётами на «завтра» падал на 18 копеек, до 60,80 рубля. Курс евро терял 7 копеек и достигал отметки 71,19 рубля.
Ранее News.ru писал, что декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08. Это связано с риском перебоев поставок топлива из Ирака и Эквадора по причине народных протестов в странах.
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