https://static.news.ru/photo/c4d856da-1c93-4856-bd8f-d038375f8a2e_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Трейдеры говорят о риске перебоев поставок топлива из Ирака и Эквадора по причине народных протестов в странах.

Декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08, передаёт РИА Новости .

Инвесторы ждут торговых переговоров между КНР и Китаем, которые могли бы поддержать цены на нефть в случае приостановки американских пошлин на китайские товары.

Как писал News.ru ранее, российская корпорация «Газпром нефть» не останавливает работу в Ираке из-за массовых протестов в ближневосточном государстве, персонал находится в безопасности. Соответствующую информацию распространил глава компании Александр Дюков.