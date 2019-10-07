Трейдеры говорят о риске перебоев поставок топлива из Ирака и Эквадора по причине народных протестов в странах.
Декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08, передаёт РИА
Инвесторы ждут торговых переговоров между КНР и Китаем, которые могли бы поддержать цены на нефть в случае приостановки американских пошлин на китайские товары.
Как писал News.ru ранее, российская корпорация «Газпром нефть» не останавливает работу в Ираке из-за массовых протестов в ближневосточном государстве, персонал находится в безопасности. Соответствующую информацию распространил глава компании Александр Дюков.
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