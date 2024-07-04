«Розница дружно поднимает цены»: почему фрукты и овощи подорожали летом

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фрукты и овощи в магазинах дорожают даже в летний сезон, несмотря на то что они должны дешеветь из-за высокого урожая. При этом оптовая стоимость продукции снижается. Почему растут цены, изменится ли ситуация в ближайшие месяцы, каким будет новый урожай — в материале NEWS.ru.

На сколько подорожали овощи и фрукты в рознице

В экспертно-аналитическом центре агробизнеса (АБ-центр) заявили «Известиям», что больше всего в рознице в июне 2024-го по сравнению с тем же месяцем 2023 года выросли в цене:

свекла — на 60%;

картофель — на 40,9%;

яблоки — на 42,4%;

капуста — на 16%.

При этом морковь выросла в цене только на 0,2%, а стоимость лука упала на 26%.

В ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщили, что с начала этого года свекла подорожала на 92,3%, до 70 руб/кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб/кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб/кг. Эти данные фактически совпадают с официальными цифрами Росстата, который фиксирует рост стоимости и других овощных культур: картофеля — на 82,4% (июнь к декабрю — началу января), капусты — на 35%, лука — на 32%.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Что происходит с ценами в опте

В «Руспродсоюзе» отметили, что средние оптовые цены на морковь в России находятся на уровне 24,1 руб/кг. За неделю они снизились на 3,2%, за месяц — на 8,7%. Средняя оптовая стоимость столовой свеклы составляет около 22,7 руб/кг. За неделю она уменьшилась на 13,4%, за месяц — на 26,8%.

«С расширением предложения нового урожая на рынке цены на овощи у производителей продолжат снижение. Будем надеяться, что торговые сети поддержат этот тренд и в ближайшее время скорректируют стоимость товаров на полке», — отметили в объединении.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почему мы платим все больше за овощи и фрукты

Как пояснила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, число перепродаж товара в процессе его доставки до покупателя на агрорынке растет. Фермерам все труднее прорваться на рынок, чем пользуются многочисленные перекупщики, накручивая свою долю в цене. «Но нужно понимать, что уже через три-четыре недели будет новый урожай, магазины неизбежно будут снижать цены на скоропортящийся товар», — сказала эксперт.

Кроме того, аграрии в этом году столкнулись со различными проблемами: урожай мерзнет, сохнет и тонет. Если яровые удалось большей частью пересеять, то с овощами и фруктами ситуация немного сложнее. «Поэтому любимую клубнику мы покупаем по 400–500 руб/кг. Урожай лесных земляники и черники в этом году меньше, поэтому цены выше», — отметила Лебединская.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ добавил в беседе с NEWS.ru, что «розница дружно поднимает цены», чтобы сдержать спрос, который может опустошить их запасы, пока торговые точки не получили новый урожай (тем более что прогнозы на него вызывают обеспокоенность).

«С другой стороны, снижение оптовых цен говорит о хороших прогнозах аграриев, которым надо освобождаться от остатков урожая прошлого года. Что будет с урожаем в действительности, узнаем в августе», — отметил он.

При этом доходы большинства потребителей растут, подчеркнул эксперт, так что у них есть средства на еду, несмотря на рост цен. «Страдают самые бедные, в чьем рационе овощи занимают важное место. И заменить их нечем», — сказал Шелищ. В Союзе предлагают ввести бюджетные субсидии на покупку отечественных продуктов, чтобы помочь нуждающимся.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Какое понижение цен на овощи прогнозировали в июне

В конце июня генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов заявил в беседе с NEWS.ru, что цены на огурцы в торговых точках снижаются на протяжении двух последних месяцев. По его мнению, к сентябрю они, как и помидоры, могут подешеветь еще на 30%. Плугов подчеркнул, что до осени также снизится стоимость кабачков, баклажанов и перца. После этого начнется сезонный рост цен на эти овощи, констатировал специалист.

К октябрю стоимость так называемого борщевого набора снизится примерно в два раза, добавил он. По словам Плугова, будут дешеветь картофель, морковь, лук, свекла и капуста. При этом в июне цены на эти овощи цены всегда находятся на пике, отметил он.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Что говорили эксперты о ценах на фрукты

По мнению Лебединской, в среднем отечественные фрукты (яблоки, сливы, абрикосы) в ближайшие пару месяцев могут подешеветь на 5–10%. «Мы, скорее всего, не увидим снижения цен на экзотические фрукты. Это связано с курсовой нестабильностью и удорожанием импорта», — отметила она.

В свою очередь Плугов подчеркнул, что виноград подешевеет к середине осени на 30%.

Аналитики из АТОЛ подсчитали, что по сравнению с 2023 годом подорожали все ягоды. Больше всего россиянам придется заплатить за малину и вишню. Килограмм этих ягод в 2024-м стоит в среднем 783 и 486 рублей соответственно. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

По данным АТОЛ, на 15% выросла в цене и клубника. Ее средняя стоимость достигла 551 рубля. На 12% подорожали смородина, ежевика и черешня. За килограмм этих ягод нужно заплатить 563, 996 и 509 рублей соответственно. Меньше всех (на 8%) увеличилась стоимость голубики — до 998 рублей.

По наблюдениям специалистов, на голубику самая низкая цена наблюдается в августе (ягоду преимущественно привозят в Россию из Марокко). Черешню дешевле купить уже не получится. Как правило, самые низкие цены на эту ягоду фиксируют в июне.

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