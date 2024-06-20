Льготной ипотеке конец? Как теперь покупать жилье молодым семьям с детьми

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Часть крупных банков перестает выдавать льготную ипотеку под 8%. А с 1 июля и эта программа, и семейная ипотека под 6% в их нынешнем виде существовать перестанут. Есть ли еще шанс их оформить до начала следующего месяца и будет ли выгодно покупать жилье после, расскажет NEWS.ru.

Что такое льготная ипотека

По программе льготной ипотеки любой совершеннолетний россиянин имеет право взять ипотеку до 8% на первичное жилье (а также на покупку частного дома у застройщика или земельного участка для строительства своими силами). С осени 2023 года оформить ипотечный кредит можно на следующих условиях:

первый взнос — минимум 30% от стоимости объекта;

кредитный срок — до 30 лет;

максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей.

Что такое семейная ипотека

По второй популярной программе — семейной ипотеке — ставка и вовсе составляет 6% годовых (5% — для жителей Дальнего Востока) на готовое или строящееся жилье (то есть, как и в первом случае, — от застройщика; на вторичку такую ипотеку можно получить, только если семья живет в дальневосточном селе или у нее есть ребенок-инвалид и она проживает в регионе, где нет строящегося жилья; также можно взять на строящийся или готовый частный дом). Условия: первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости. При этом банки могут устанавливать более существенный взнос вплоть до 30%.

Сумма кредитования в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 млн рублей. В других регионах — до 6 млн. Если заемщику нужна бо́льшая сумма, он может взять кредит на 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 15 млн рублей — в остальных регионах. Но заем свыше льготного лимита будет обслуживаться либо по рыночной ставке, либо по условиям региональных ипотечных программ.

Максимальный срок семейной ипотеки программой не установлен, поэтому он зависит от конкретного банка. Например, в Сбербанке и ВТБ ее дают сроком до 30 лет, а в Росбанке — до 35 лет.

И льготная, и семейная ипотека в нынешнем виде существуют до 1 июля 2024 года. Льготная, судя по всему, исчезнет вообще. А семейную могут существенно ограничить и начать предоставлять кредит под 6% только семьям с детьми до шести лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как банки перестают выдавать льготную ипотеку

Как стало известно сегодня утром, часть крупных банков прекращают прием новых заявок от клиентов-физлиц на льготные ипотечные кредиты, хотя 1 июля еще не наступило.

С 18 июня такое решение по льготной ипотеке под 8% принял Промсвязьбанк (ПСБ), ранее на это пошли банк «Россия» и «Ак Барс», пишет РБК со ссылкой на службы поддержки кредитных организаций. В пресс-службе ПСБ информацию подтвердили. Банк «Россия» и «Ак Барс» не ответили на запросы РБК.

Информация об остановке приема заявок на льготные ссуды в отдельных банках также появилась в Telegram-канале «Ипотека и недвижимость». Там сообщалось, что с 19 июня обращения за семейной и льготной ипотеками перестанет обрабатывать МТС-Банк, а с 21 июня — Почта Банк (речь идет о программе «Льготная ипотека на покупку дома»).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли еще успеть оформить льготную ипотеку

Как объясняет NEWS.ru руководитель направления «Циан.Аналитика» Алексей Попов, если часть банков сейчас перестали выдавать льготную ипотеку, то другая часть, видимо, пока продолжает это делать. «В любом случае тут вряд ли возможен общий ответ, так как успешность согласования кредита и завершения сделки в короткий срок зависит от множества факторов», — отмечает представитель компании.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова также отмечает, что доступность семейной и льготной ипотеки сегодня сохраняется. Да, у части банков сильно выросло число заявок на льготную ипотеку перед ее завершением. Но другая часть на волне ажиотажа до завершения программы старается выдать максимальное количество таких кредитов.

Директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков тоже считает, что шансы успеть с льготной ипотекой до 1 июля еще есть. «Просто могут быть такие неудобства, как удаленное от вашей локации расположение свободного отделения банка или неподходящее для вас время приема. Банки из второй и третьей пятерки тоже готовы подхватить клиентов, чтобы на волне повышенного спроса отщипнуть кусочек пирога», — отмечает эксперт. И советует пробовать сегодня все способы успеть, потому что после 1 июля условия по ипотеке точно будут хуже.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Придумают ли застройщики новые, выгодные виды ипотеки

Как отмечает Попов, после 1 июля часть крупных застройщиков может перейти к самостоятельному субсидированию ипотечных ставок для россиян, но повторить условия госпрограмм они не смогут. Он полагает, что семейную ипотеку тоже ограничат требованием к возрасту детей. Также аналитик обращает внимание, что близкой к завершающимся программам остается IT-ипотека. «Там низкий процент по кредиту — 5% — и больше кредитный лимит. То есть не 6, а 18 млн рублей в городах-миллионниках», — отметил Попов.

Решетникова тоже допускает, что после 1 июля застройщики и банки начнут предлагать какие-то новые инструменты для рынка, в том числе и долгосрочные рассрочки и субсидии процентных ставок. «Но, естественно, эти затраты будут прямо или косвенно закладываться в стоимость», — говорит эксперт. А сейчас она советует также успеть с льготной ипотекой до 1 июля или же смотреть другие варианты кредитования и выстраивать стратегию долгосрочного погашения.

Как отмечает Кочетков, сейчас девелоперы активно работают над программами по поддержанию спроса после 1 июля. «Уже сегодня предлагаются рассрочки от шести месяцев до двух лет с возможностью в будущем перейти на ипотеку. Возможно, появятся программы, где застройщик будет готов компенсировать часть процентной ставки по ипотеке», — говорит представитель ИНКОМа. Аналитик полагает, что в июле появится много новых предложений по жилищным кредитам.

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