Названы овощи, которые подешевеют к сентябрю на 30% Эксперт Плугов: цены на помидоры и огурцы к осени снизятся еще на 30%

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Цены на помидоры и огурцы к сентябрю снизятся еще примерно на 30%, заявил NEWS.ru генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов. Эксперт напомнил, что стоимость огурцов снижается на протяжении двух последних месяцев. Однако в ближайшее время они станут еще доступнее для покупателей.

Цены на огурцы снижаются на протяжении двух последних месяцев, а к сентябрю они, как и помидоры, могут подешеветь еще на 30%, — сказал генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов.

По его словам, до осени также будут дешеветь кабачки, баклажаны и перец. После этого начнется сезонный рост цен на них, констатировал специалист.

Ранее аналитики посчитали, как изменились средние цены ягоды по сравнению с 2023 годом. Больше всего россиянам придется заплатить за малину и вишню. Килограмм этих ягод в этом году стоит 783 и 486 рублей соответственно. Это на 16% больше, чем в 2023 году. На 15% выросла в цене и клубника, ее стоимость достигла 551 рубля. На 12% подорожали смородина, ежевика и черешня — килограмм можно приобрести за 563, 996 и 509 рублей соответственно. Меньше всех (на 8%) увеличилась стоимость голубики — до 998 рублей.