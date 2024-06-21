Пенсии военным в 2024-м: на сколько их повысят, что с выплатами у других

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В Госдуме и правительстве решили провести добавочную индексацию военным пенсионерам — соответствующий законопроект нижняя палата парламента уже приняла в первом чтении. На сколько им поднимут выплаты и что будет с деньгами для обычных пенсионеров, рассказывает NEWS.ru.

Как вырастут выплаты у военных пенсионеров

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому с 1 октября 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 89,83% денежного довольствия, а не 89,32%, как предполагалось раньше. А сама выплата будет проиндексирована на 5,1% c учетом прогноза инфляции, а не на 4,5%, как планировалось прежде.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в свою очередь уточнил, что данное повышение коснется около 3 млн человек. «В 2023 году средний размер пенсии военных пенсионеров был около 42 тыс. рублей», — напомнил он.

Таким образом, по подсчетам NEWS.ru, осенью этого года средняя выплата может вырасти до 44 тыс. рублей с лишним. При этом подчеркнем, что это лишь средний показатель. Как поясняет председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, на руки пенсионеры-полковники получают 60–70 тыс. рублей, подполковники — 50–60 тыс. рублей, майоры — 40–50 тыс. рублей. «Цифра может меняться исходя из места прохождения службы, других нюансов, военной профессии», — говорит депутат.

Какой будет средняя пенсия у обычных пенсионеров

Обычные (страховые) пенсии по старости в этом году подняли 1 января — на 7,5%. Здесь, в отличие от ситуации с военными пенсионерами, повлиял не прогноз по инфляции, а ее официальный уровень за прошлый год. Кроме того, с этой же даты стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 133 рубля 5 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (обычной пенсии по старости) вырос до 8134 рублей 88 копеек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате средний размер страховой пенсии по возрасту у неработающих увеличился на 1,6 тыс. рублей — до 23,4 тыс. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. рублей. На это повлияли рост курса доллара и ускорение инфляции летом и в сентябре 2023 года. В итоге в 2024-м к пенсии добавили всего на 600 рублей больше, чем планировали.

Как подняли социальные пенсии

На ту же самую величину прошлогодней инфляции — 7,5% — с 1 апреля в России проиндексировали и социальные пенсии. Напомним, ее платят инвалидам, детям и совершеннолетним студентам-очникам, о родителях которых ничего не известно или которые потеряли хотя бы одного кормильца. Помимо них выплаты получат мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 (для малочисленных народов Севера это 55 и 50 лет соответственно), которые не смогли накопить необходимый трудовой стаж для назначения обычной (страховой) пенсии.

Итак, после апрельского повышения:

пенсионеры, не накопившие нужного стажа, инвалиды II группы, дети, потерявшие одного из родителей, и представители малочисленных народов Севера получают 7689,82 рубля;

инвалиды I группы с детства и дети-инвалиды — 18 455,41 рубля;

инвалиды II группы с детства, инвалиды I группы, а также дети, потерявшие обоих родителей, дети умершей одинокой матери и дети, оба родителя которых неизвестны, — 15 379,72 рубля;

инвалиды III группы — 6536,41 рубля.

Кому еще могут поднять пенсию в этом году

Как ни странно, несмотря на то что все индексации уже прошли, остается еще одна категория людей, которые могут получить заметную прибавку. Это те, кому до конца года исполнится 80 лет. Дело в том, что при наступлении круглой даты человеку положена дополнительная фиксированная выплата к пенсии, которая не зависит от стажа. Это, как сказано выше, 8134 рубля и 88 копеек. Пенсионеры до 80 получают одну такую доплату к заработанной за трудовые годы пенсии. А после 80 — уже две. Выплата назначается автоматически на следующий месяц после дня рождения. Если вдруг пенсия не выросла, нужно обратиться в Социальный фонд.

Кроме того, есть категории людей, у которых эти фиксированные выплаты увеличены. Например, если пенсионер живет в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности, с момента выхода на заслуженный отдых он будет получать более высокую фиксированную часть, чем остальные россияне. Например, если человек живет в Барнауле, где районный коэффициент равен 1,4, то после выхода на пенсию в 2024 году у него фиксированная часть будет умножена на 1,4 и составит 11 388,83 рубля вместо традиционных 8134,88 рубля. А после 80-летия эта сумма увеличится еще вдвое, то есть до 22 777,66 рубля.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если же пенсионер работал в районах Крайнего Севера минимум 15 календарных лет и получил общий стаж не менее чем 25 лет (для мужчин) или 20 лет (для женщин), ему также положена увеличенная пенсия с момента ее назначения. В таком случае фиксированная часть будет больше на 50%, то есть на 4067,44 рубля, и составит 12 202,32 рубля. Или 22 404,64 рубля после 80-летия.

Какими будут надбавки за иждивенцев и не только

Дополнительные «северные» надбавки положены этим пенсионерам и за иждивенцев. Фиксированный размер пенсии составит:

за одного иждивенца — 28 472,09 рубля;

за двух — 32 539,53 рубля;

за трех — 36 606,98 рубля.

Если же пенсионер не менее 20 лет работал на территориях, приравненных к Крайнему Северу, у него накоплено не менее 25 лет (у мужчин) или 20 лет (у женщин) общего стажа, его фиксированная пенсия будет увеличена на 30%. То есть вместо обычной надбавки в 8134,88 рубля он получит 10 575,34 рубля. И после того как такому пенсионеру исполнится 80 лет, эта сумма удвоится и составит 21 150,68 рубля.

Кроме того, этим пенсионерам тоже положены надбавки за иждивенцев, пусть и не такие большие, как у тех, кто работал непосредственно на Крайнем Севере. Фиксированная выплата составит:

за одного иждивенца — 24 675,80 рубля;

за двух — 28 200,92 рубля;

за трех — 31 726,04 рубля.

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