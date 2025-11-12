Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:18

Рост реальных зарплат россиян в 2026 году почти остановится

ЦБ: в 2026 году реальные зарплаты россиян вырастут на 2,7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост реальных зарплат россиян в 2026 году замедлится и составит лишь 2,7%, сообщают «Известия» со ссылкой на макроэкономический опрос Банка России. Номинальные выплаты увеличатся на 8,4%.

Минэкономразвития оценивает перспективы оптимистичнее — ведомство ожидает, что в 2026 году реальные заработки вырастут на 5,7%.

Как объяснил частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, различие в прогнозах связано с разными исходными допущениями. Он отметил, что Минэкономразвития закладывает сценарий более быстрого снижения ключевой ставки и инфляции во второй половине текущего года. В то же время опрошенные Центробанком аналитики считают, что риски сохраняющегося роста цен останутся высокими из-за дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов.

Сидоров подчеркнул, что консервативная оценка опрошенных регулятором аналитиков ближе к действительности. По данным Росстата, за январь — август реальные зарплаты увеличились на 4,4%, тогда как Минэкономразвития ожидало роста на 6,8%.

Ранее сообщалось, что для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей. Размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных пенсионных баллов (ИПК).

зарплаты
Центробанк
прогнозы
реальные доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответило на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Криминалист оценил шансы раскрыть преступление с бомбой в Красногорске
В Москве утвердили список растений для вырубки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.