Рост реальных зарплат россиян в 2026 году почти остановится ЦБ: в 2026 году реальные зарплаты россиян вырастут на 2,7%

Рост реальных зарплат россиян в 2026 году замедлится и составит лишь 2,7%, сообщают «Известия» со ссылкой на макроэкономический опрос Банка России. Номинальные выплаты увеличатся на 8,4%.

Минэкономразвития оценивает перспективы оптимистичнее — ведомство ожидает, что в 2026 году реальные заработки вырастут на 5,7%.

Как объяснил частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, различие в прогнозах связано с разными исходными допущениями. Он отметил, что Минэкономразвития закладывает сценарий более быстрого снижения ключевой ставки и инфляции во второй половине текущего года. В то же время опрошенные Центробанком аналитики считают, что риски сохраняющегося роста цен останутся высокими из-за дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов.

Сидоров подчеркнул, что консервативная оценка опрошенных регулятором аналитиков ближе к действительности. По данным Росстата, за январь — август реальные зарплаты увеличились на 4,4%, тогда как Минэкономразвития ожидало роста на 6,8%.

